Гиркин рассказал, кто ликвидирует боевиков "ДНР"

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 12 февраля, представитель так называемой Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что спецслужбы Российской Федерации занимаются “чистками” в рядах главарей боевиков на Донбассе. Об этом боевик рассказал на одном из российских телеканалов.

"Захарченко (глава боевиков ДНР - ред.) - балабол. То, что в Донецке перебили или выгнали всех людей, которые умели самостоятельно принимать решения и отвечать за свои слова - это факт. Понятное дело, что без политической воли Москвы никто ничего делать не будет", - заявил Стрелков.

После чего добавил, что также опасается за свою жизнь и ожидает, что и его в обозримом будущем убьют.

"Через некоторое время отметите, наверное, и мою кончину. Я еще удивляюсь, что так спокойно хожу. Божьей милостью пока еще живу, но насколько ее хватит - я не знаю", - констатировал террорист.

Как известно, 8 февраля, в рабочем кабинете главаря штурмового "батальона "Сомали" Николая Толстых с позывным Гиви в Донецке прогремел взрыв .