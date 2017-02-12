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Гиркин рассказал, кто ликвидирует боевиков "ДНР"
12.02.2017 19:14

Гиркин рассказал, кто ликвидирует боевиков "ДНР"

В воскресенье, 12 февраля, представитель так называемой  Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что спецслужбы Российской Федерации занимаются “чистками” в рядах главарей боевиков на Донбассе. Об этом боевик рассказал на одном из российских телеканалов.

"Захарченко (глава боевиков ДНР - ред.) - балабол. То, что в Донецке перебили или выгнали всех людей, которые умели самостоятельно принимать решения и отвечать за свои слова - это факт. Понятное дело, что без политической воли Москвы никто ничего делать не будет", - заявил Стрелков.

После чего добавил, что также опасается за свою жизнь и ожидает, что и его в обозримом будущем убьют.

"Через некоторое время отметите, наверное, и мою кончину. Я еще удивляюсь, что так спокойно хожу. Божьей милостью пока еще живу, но насколько ее хватит - я не знаю", - констатировал террорист.

Как известно, 8 февраля, в рабочем кабинете главаря штурмового "батальона "Сомали" Николая Толстых с позывным Гиви в Донецке прогремел взрыв.  

Как сообщал MIGnews.com.uа, 10 февраля, на неподконтрольной Украине территории в городе Донецке проходила церемония прощания с боевиком Гиви, на которую принудительно сгоняли жителей близлижайших населенных пунктов.

Теги материала: Гиви, АТО, Донецк, Донбасс, Игорь Гиркин, спецслужбы
Новости СМИ2
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