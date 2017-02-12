Порошенко поздравил Штайнмайера с новой должностью

В воскресенье, 12 февраля, президент Украины Петр Порошенко принес поздравления экс-главе Министерства иностранных дел Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, в связи с избранием его на пост президента Федеративной Республики Германии. Данное поздравление было опубликовано в официальном аккаунте главы украинского государства в Twitter.
"Сердечно поздравляю Франка-Вальтера Штайнмайера - большого друга Украины, с избранием Федеральным президентом ФРГ!", - написал Порошенко.
Ранее говорилось, что большинство депутатов бундестага проголосовало за кандидатуру социал-демократа Франк-Вальтер Штайнмайера в качестве нового президента Германии. Экс-главу МИДа поддержал 931 человек из 1239 присутствующих парламентариев.
Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее 12 февраля, в Германии закрыли аэропорт в городе Гамбург в связи с утечкой неизвестного вещества. Стало известно, что в результате происшествия пострадали как минимум 50 человек, у которых выявлены признаки отравления.