Порошенко поздравил Штайнмайера с новой должностью

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 12 февраля, президент Украины Петр Порошенко принес поздравления экс-главе Министерства иностранных дел Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, в связи с избранием его на пост президента Федеративной Республики Германии. Данное поздравление было опубликовано в официальном аккаунте главы украинского государства в Twitter.

"Сердечно поздравляю Франка-Вальтера Штайнмайера - большого друга Украины, с избранием Федеральным президентом ФРГ!", - написал Порошенко.

Ранее говорилось, что большинство депутатов бундестага проголосовало за кандидатуру социал-демократа Франк-Вальтер Штайнмайера в качестве нового президента Германии . Экс-главу МИДа поддержал 931 человек из 1239 присутствующих парламентариев.