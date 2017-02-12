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Порошенко поздравил Штайнмайера с новой должностью
12.02.2017 17:55

Порошенко поздравил Штайнмайера с новой должностью

В воскресенье, 12 февраля, президент Украины Петр Порошенко принес поздравления экс-главе Министерства иностранных дел Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, в связи с избранием его на пост президента Федеративной Республики Германии. Данное поздравление было опубликовано в официальном аккаунте главы украинского государства в Twitter.

"Сердечно поздравляю Франка-Вальтера Штайнмайера - большого друга Украины, с избранием Федеральным президентом ФРГ!", - написал Порошенко.

Ранее говорилось, что большинство депутатов бундестага проголосовало за кандидатуру социал-демократа Франк-Вальтер Штайнмайера в качестве нового президента Германии. Экс-главу МИДа поддержал 931 человек из 1239 присутствующих парламентариев.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее 12 февраля, в Германии закрыли аэропорт в городе Гамбург в связи с утечкой неизвестного вещества. Стало известно, что в результате происшествия пострадали как минимум 50 человек, у которых выявлены признаки отравления.

Теги материала: Петр Порошенко, Германия, Президент, Франк-Вальтер Штайнмайер
Новости СМИ2
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