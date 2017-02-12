РФ не будет поднимать упавшие с "Адмирала Кузнецова" истребители

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 12 февраля, представитель Военно-морского флота Российской Федерации сообщил, что упавшие в Средиземном море истребители находятся на такой глубине, что для их подъема на поверхность потребуется задействование специальных глубоководных аппаратов и судов для поисковых операций, а это является нецелесообразным, передает RNS .

"После падения палубных истребителей вблизи берегов Сирии рассматривалась возможность их подъема со дна. Однако после оценки всех факторов эта операция признана нецелесообразной. Это достаточно дорогостоящее мероприятие. При этом затраты будут не вполне оправданы", - сообщил один из источников на флоте.

Согласно информации другого источника, нет никакой военно-технической необходимости в подъеме самолетов.

"На борту самолетов, конечно, есть секретное оборудование, которое не должно попадать в чужие руки. Прежде всего, это аппаратура системы госопознавания. Но при катапультировании летчика это оборудование должно автоматически самоуничтожаться", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что вся электроника на борту самолета приходит в негодность даже после непродолжительного пребывания в воде.

"Есть большие сомнения, чтобы эта аппаратура представляла интерес для специалистов других стран, и кто-то бы захотел завладеть какими-то секретами, организовав экспедицию по поиску и подъему самолетов" - сказал источник.

Ранее говорилось, что 13 ноября, в Средиземном море разбился самолет МиГ-29К Военно-морского флота России, который входил в состав авианосной группы "Адмирала Кузнецова".

Немногим позднее, во время выполнения задания, 5 декабря, истребитель Су-33 не смог удачно приземлиться на палубу российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и также разбился