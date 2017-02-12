Появились результаты президентских выборов в Германии

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 12 февраля, стали известны результаты президентских выборов в Германии: набрав наибольшее количество голосов новым президентом страны был избран бывший министр иностранных дел, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает РИА.Новости .

В Германии президента выбирают депутаты бундестага и за кандидатуру Штайнмайера проголосовал 931 человек из 1239 присутствующих парламентариев.

Штайнмайер изначально считался главным кандидатом на пост президента. Действующий президент Йоахим Гаук ранее заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на новый срок в связи с возрастными параметрами - ему уже 77 лет.

Распределение сил в Федеральном собрании происходит следующим образом: 630 депутатов бундестага и 630 представителей федеральных земель страны.

На данный момент, партийный союз канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС насчитывает в Федеральном собрании 539 человек, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 384. Отсюда следует, что и члены партии Меркель, и представители социал-демократической партии совместными усилиями выдвинули Штайнмайера на пост президента Германии.