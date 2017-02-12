Беларусь ввела безвизовый режим для 80 стран

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 12 февраля, в Республике Беларусь вступил в силу безвизовый режим для иностранных граждан из 80 стран. Воспользоваться им смогут лишь те иностранцы, которые прибудут в аэропорт Минска на международном рейсе, передает местный портал TUT.BY .

Безвизовое сообщение включает 39 стран Европы, а также Соединенные Штаты Америки, Канаду, Индонезию, Японию, Индию и другие государства. Без визы иностранный турист может находиться на территории Беларуси в течение 5 дней и приезжать в страну неограниченное количество раз.

К особенностям безвизового режима можно отнести прилет и вылет только из международного аэропорта Минска. Безвизовый режим не будет распространяться на тех граждан, которые прилетели в Минск на рейсе из Москвы, а также тех, кто приехал в белорусскую столицу на поезде или на автомобиле.

При себе турист обязан иметь паспорт, а не только ID-карту, с которой граждане ЕС путешествуют по Европе.

У граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа в паспорте должна быть действующая многократная шенгенская виза с отметкой о въезде на территорию Шенгенской зоны. Кроме этого - авиабилет с подтверждением вылета из Минска в течение пяти дней.

К тому же, у иностранцев должна быть при себе медицинская страховка на сумму не менее 10 тысяч евро, что покрывает расходы в том числе и в Беларуси. Ее можно оформить прямо в аэропорту.

Помимо этого, турист должен иметь при себе не менее 22 евро на день.