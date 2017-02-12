Беларусь ввела безвизовый режим для 80 стран

В воскресенье, 12 февраля, в Республике Беларусь вступил в силу безвизовый режим для иностранных граждан из 80 стран. Воспользоваться им смогут лишь те иностранцы, которые прибудут в аэропорт Минска на международном рейсе, передает местный портал TUT.BY.
Безвизовое сообщение включает 39 стран Европы, а также Соединенные Штаты Америки, Канаду, Индонезию, Японию, Индию и другие государства. Без визы иностранный турист может находиться на территории Беларуси в течение 5 дней и приезжать в страну неограниченное количество раз.
К особенностям безвизового режима можно отнести прилет и вылет только из международного аэропорта Минска. Безвизовый режим не будет распространяться на тех граждан, которые прилетели в Минск на рейсе из Москвы, а также тех, кто приехал в белорусскую столицу на поезде или на автомобиле.
При себе турист обязан иметь паспорт, а не только ID-карту, с которой граждане ЕС путешествуют по Европе.
У граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа в паспорте должна быть действующая многократная шенгенская виза с отметкой о въезде на территорию Шенгенской зоны. Кроме этого - авиабилет с подтверждением вылета из Минска в течение пяти дней.
К тому же, у иностранцев должна быть при себе медицинская страховка на сумму не менее 10 тысяч евро, что покрывает расходы в том числе и в Беларуси. Ее можно оформить прямо в аэропорту.
Помимо этого, турист должен иметь при себе не менее 22 евро на день.
Как сообщал MIGnews.com.uа, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил, что за время конфликта на востоке Украины, Беларусь приняла около 170 тысяч беженцев.