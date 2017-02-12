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Евросоюз в ближайшие дни решит, как ответить КНДР на запуск ракеты
12.02.2017 15:13

Евросоюз в ближайшие дни решит, как ответить КНДР на запуск ракеты

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини намерена в ближайшие дни обсудить с партнерами международную реакцию на очередной пуск КНДР баллистической ракеты. Об этом говорится  в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), передает РИА Новости.

"КНДР запустила баллистическую ракету, что является еще одним нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 2321, принятую в ноябре 2016 года", - заявил представитель Могерини, от имени которого сделано заявление.

Он назвал повторяющиеся нарушения КНДР ее международных обязательств провокационны и неприемлемы. Также представитель ЕС призвал Пхеньян прекратить пуски с использованием баллистических технологий и свернуть свои программы баллистических ракет.

"Мы призываем КНДР не усиливать напряженность и вернуться к заслуживающим доверия значимым переговорам с международным сообществом, особенно к шестисторонним переговорам", - говорится в заявлении.

Как сообщал MIGnews.com.uа, пуск баллистической ракеты КНДР состоялся 12 февраля, с военной авиабазы в западной провинции Пхёнан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета упала в Японское море. В настоящее время тип ракеты неизвестен.

После пуска ракеты Южная Корея и Япония провели экстренные заседания Советов национальной безопасности. Япония также выразила надежду на решительный ответ со стороны Совета безопасности ООН.

Теги материала: Евросоюз, Федерика Могерини, баллистическая ракета, КНДР
Новости СМИ2
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