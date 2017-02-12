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В Германии проходят выборы президента: Штайнмайер лидирует
12.02.2017 14:13

В Германии проходят выборы президента: Штайнмайер лидирует

В воскресенье, 12 февраля, в Федеративной республике Германия начались выборы нового президента. Предполагается, что экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который выдвинут кандидатом в президенты от правящей коалиции, будет избран президентом в первом туре, передает РИА Новости.

По законодательству президента выберет Федеральное собрание из 630 депутатов бундестага и 630 представителей федеральных земель страны. Всего голосуют 1 тысяча 260 человек. Для избрания необходимо 50%+1 голос, т.е. достаточно 631 голоса.

Абсолютное большинство в Федеральном собрании данного созыва принадлежит партиям, которые входят в коалиционное федеральное правительство: альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель представляют 539 человек, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) - 384 человека.

Президент ФРГ играет, в основном, представительскую роль. По предложению федерального канцлера он назначает министров, а также может остановить принятие законопроекта в том случае, если он противоречит Основному закону. В случае вынесения вотума недоверия федеральному канцлеру президент распускает бундестаг и назначает новые выборы.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 12 февраля президентские выборы также проходят в Туркменистане. Тут законодательство не устанавливает порога явки, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей. В сентябре президент Бердымухамедов утвердил новую редакцию конституции, которая отменяет 70-летний возрастной ценз для кандидатов в президенты и увеличивает срок президентских полномочий с пяти до семи лет.

Теги материала: Германия, ФРГ, выборы, президент, Франк-Вальтер Штайнмайер
Новости СМИ2
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