В Германии проходят выборы президента: Штайнмайер лидирует

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 12 февраля, в Федеративной республике Германия начались выборы нового президента. Предполагается, что экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который выдвинут кандидатом в президенты от правящей коалиции, будет избран президентом в первом туре, передает РИА Новости .

По законодательству президента выберет Федеральное собрание из 630 депутатов бундестага и 630 представителей федеральных земель страны. Всего голосуют 1 тысяча 260 человек. Для избрания необходимо 50%+1 голос, т.е. достаточно 631 голоса.

Абсолютное большинство в Федеральном собрании данного созыва принадлежит партиям, которые входят в коалиционное федеральное правительство: альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель представляют 539 человек, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) - 384 человека.

Президент ФРГ играет, в основном, представительскую роль. По предложению федерального канцлера он назначает министров, а также может остановить принятие законопроекта в том случае, если он противоречит Основному закону. В случае вынесения вотума недоверия федеральному канцлеру президент распускает бундестаг и назначает новые выборы.