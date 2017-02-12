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США, Япония и Южная Корея бурно отреагировали на запуск ракеты Северной Кореей
Фото: ЕРА
12.02.2017 10:54

США, Япония и Южная Корея бурно отреагировали на запуск ракеты Северной Кореей

Представители внешнеполитических ведомств Южной Кореи, США и Японии, ведающие связанными с КНДР вопросами, обсудили возможные меры по противодействию ракетным пускам Северной Кореи. Об этом сообщают южнокорейские СМИ, передает Интерфакс-Украина.

После пуска ракеты Южная Корея и Япония провели экстренные заседания Советов национальной безопасности. Япония также выразила надежду на решительный ответ со стороны Совета безопасности ООН.

Представитель южнокорейского МИД по делам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Хон Гюн, представитель госдепартамента США по вопросам КНДР Джозеф Юн и директор департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги в телефонной беседе "решительно осудили провокационный действия" Пхеньяна и договорились "о тесном взаимодействии в вопросе выработки жесткого ответа" на осуществленный Севером ракетный пуск.

В министерстве обороны Южной Кореи считают, что одной из целей пуска Северной Кореей баллистической ракеты было проверить реакцию новой американской администрации. "Как представляется, это было вооруженной провокацией, направленной на то, чтобы проверить реакцию новой американской администрации, возглавляемой президентом Трампом", - указывается в нем.

Еще одной целью КНДР было "привлечение всеобщего внимания к совершенствованию Севером своих ядерной и ракетной возможностей", отмечает Министерство обороны Южной Кореи.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ также осудили пуск баллистической ракеты Северной Кореей. Абэ вместе с Трампом находится во Флориде в рамках своего визита в США. В кратком заявлении премьер подчеркнул, что данный ракетный пуск является нарушением соответствующих резолюций СБ ООН, запрещающих Северной Корее использование баллистических технологий при запусках ракет.

В свою очередь Трамп отметил: "Мне бы хотелось, чтобы все понимали и знали, что Соединенные Штаты Америки на 100% стоят на стороне Японии, своего великого союзника".

Как сообщал MIGnews.com.uа, в ночь на воскресенье, 12 февраля, КНДР осуществила пуск ракеты, которая, поднявшись на высоту до 50 км и пролетев около 500 км, упала в Японское море. Американские военные считают, что это была ракета среднего радиуса действия.

Теги материала: КНДР, Япония, США, Южная Корея, баллистическая ракета
Новости СМИ2
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