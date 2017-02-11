Беларусь аннулировала запрет на въезд украинскому писателю Жадану

MIGnews.com.ua

Беларусь отменила запрет на въезд украинскому писателю Сергею Жадану, которого в ночь на субботу, 11 февраля, задержали сотрудники белорусской милиции.

Об этом сообщает белорусская редакция Радио Свободы.

Отмечается, что такое решение было принято в течение нескольких часов

"То, что вопрос положительно решился, это хорошее свидетельство, что противоречий между нами нет. Очень надеюсь на то, что это не тенденция, а случай", – подчеркнул Жадан.

Напомним, что ночью в субботу, 11 февраля, в столице Беларуси городе Минск задержали украинского писателя Сергея Жадана. Писатель рассказал, что приблизительно в два часа ночи в его гостиничный номер нагрянул патруль милиции .

Как сообщал MIGnews.com.ua, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook, что Министерство иностранных дел Украины (МИД) готовит ноту протеста против задержания сотрудниками милиции Беларуси в ночь с 10 на 11 февраля в Минске украинского писателя Сергея Жадана . Также в связи с задержанием белорусскими компетентными органами Жадана в Минске в МИД Украины был вызван посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.