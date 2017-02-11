В ОБСЕ предупреждают об еще одной эскалации на Донбассе

MIGnews.com.ua

Риск новой эскалации ситуации на Донбассе остается очень высоким.

Об этом в субботу, 11 февраля, сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Хуг, передает Радио Свобода.

По его словам, причиной этого может стать "наличие тяжелого вооружения на участках, где вооружение не должно находиться".

Также Хуг назвал еще одной причиной возможной эскалации на Донбассе – слишком близкое расположение позиций вражеских сторон.

"Если эти позиции так и останутся близко друг к другу и между ними не останется расстояния, риск неизбежен", - добавил замглавы СММ ОБСЕ.