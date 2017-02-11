МИД вызвало посла Беларуси в связи с недовольством сложившейся ситуацией с Сергеем Жаданом

В связи с задержанием белорусскими компетентными органами украинского писателя Сергея Жадана в Минске в МИД Украины был вызван посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, сообщает пресс-служба ведомства.
"Руководителю белорусской дипмиссии выражена глубокая обеспокоенность ситуацией с задержанием и запретом въезда Сергея Жадана, обращено внимание на системность таких действий белорусских правоохранителей в отношении граждан Украины", - говорится в сообщении МИД.
Полученные сегодня разъяснения белорусской стороны не удовлетворяют украинскую сторону.
Сообщается, что в ближайшее время будет проведен телефонный разговор руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Беларуси.
Как сообщал MIGnews.com.ua, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook, что Министерство иностранных дел Украины (МИД) готовит ноту протеста против задержания сотрудниками милиции Беларуси в ночь с 10 на 11 февраля в Минске украинского писателя Сергея Жадана.
Ранее сообщалось, что украинский писатель Сергей Жадан, недавно задержанный в Белоруссии, заявил в эфире одного из национальных телеканалов, что силовики отказывали ему в просьбе позвонить в Посольство Украины.