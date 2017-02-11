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Трамп пообещал снизить цену на строительство стены на границе с Мексикой
11.02.2017 17:19

Трамп пообещал снизить цену на строительство стены на границе с Мексикой

Стоимость строительства стены на границе с Мексикой значительно снизится, когда президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп присоединится к обсуждению ее дизайна.

"Я считаю, что наша великая пограничная стена обойдется дороже, чем изначально планировали власти. Но ведь я еще не участвовал в обсуждении дизайна, не проводил переговоров. Когда я подключусь к этому, цена упадет очень сильно!", – написал он в Twitter.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 27 января, Трамп огласил о намерениях ввести 20%-й налог на товары, которые импортируются из Мексики, чтобы собрать необходимую сумму для строительства стены между странами.

В пятницу, 10 февраля, департамент внутренней безопасности США подсчитал, что возведение стены на границе Соединенных Штатов и Мексики оценивается в 21,6 миллиардов долларов. Сам процесс строительства займет не менее трех с половиной лет. При этом сумма, которую озвучил департамент, на 12 миллиардов превышает цифру, ранее оглашенную Трампом во время своей предвыборной кампании.

Теги материала: Трамп, стена, Мексика, стоимость, США
Новости СМИ2
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