ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Разведка: Боевики получили приказ усилить давление на наблюдателей ОБСЕ на Донбассе
11.02.2017 16:55

Разведка: Боевики получили приказ усилить давление на наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

Российско-оккупационное командование отдало приказ боевикам на Донбассе усилить давление на наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"Российским оккупационным командованием дано указание руководству 1 АК (Донецк) ВС РФ усилить давление на представителей ОБСЕ и введение в заблуждение членов Специальной мониторинговой миссии по количеству обстрелов и направлений вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что боевики не дают возможности наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ контролировать потенциальные места ввоза военной техники с территории Российской Федерации.

"Наблюдателям не дается разрешение на посещение населенных пунктов, которые якобы были обстреляны силами АТО, а также создаются препятствия мониторинга потенциальных мест ввоза военной техники с территории РФ", - говоритс я в сообщении украинской разведки.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во вторник, 7 февраля, Верховная Рада Украины обратилась к парламентам иностранных государств и международным организациям относительно осуждения эскалации вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За постановление (№6039) проголосовали 258 народных депутатов. В то же время народные депутаты призвали ОБСЕ способствовать соблюдению Россией режима прекращения огня на Донбассе, в частности в районе Авдеевки.

Теги материала: разведка, ОБСЕ, Минобороны, Донбасс, боевики, АТО
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Россия начала завлекать добровольцев для участия в боях на Донбассе
Важное
Россия начала завлекать добровольцев для участия в боях на Донбассе
В Кабмине спрогнозировали, что через год-полтора Украине вернет себе Донбасс
Важное
В Кабмине спрогнозировали, что через год-полтора Украине вернет себе Донбасс
В Кремле заявили, что официально не посылали добровольцев и танки на Донбасс
Важное
В Кремле заявили, что официально не посылали добровольцев и танки на Донбасс
Порошенко: Докажем любому, что на Донбассе мы обороняемся, а не наступаем
Важное
Порошенко: Докажем любому, что на Донбассе мы обороняемся, а не наступаем  Видеорепортаж
ГПУ о деле Евромайдана: В Минобороны уничтожили журнал учета секретных переговоров
Важное
ГПУ о деле Евромайдана: В Минобороны уничтожили журнал учета секретных переговоров
Глава литовского МИДа прибыл в Авдеевку
Важное
Глава литовского МИДа прибыл в Авдеевку

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Луценко: Гройсману нужно по-доброму уйти в отставку, иначе заставим
Эксклюзив  Луценко: Гройсману нужно по-доброму уйти в отставку, иначе заставим
10.02.2017
"Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ
Эксклюзив  "Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ
10.02.2017
Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона убитого Гиви
Эксклюзив  Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона убитого Гиви
10.02.2017
Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
Эксклюзив  Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
10.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика