Разведка: Боевики получили приказ усилить давление на наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

Российско-оккупационное командование отдало приказ боевикам на Донбассе усилить давление на наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
"Российским оккупационным командованием дано указание руководству 1 АК (Донецк) ВС РФ усилить давление на представителей ОБСЕ и введение в заблуждение членов Специальной мониторинговой миссии по количеству обстрелов и направлений вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что боевики не дают возможности наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ контролировать потенциальные места ввоза военной техники с территории Российской Федерации.
"Наблюдателям не дается разрешение на посещение населенных пунктов, которые якобы были обстреляны силами АТО, а также создаются препятствия мониторинга потенциальных мест ввоза военной техники с территории РФ", - говоритс я в сообщении украинской разведки.
Как сообщал MIGnews.com.ua, во вторник, 7 февраля, Верховная Рада Украины обратилась к парламентам иностранных государств и международным организациям относительно осуждения эскалации вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За постановление (№6039) проголосовали 258 народных депутатов. В то же время народные депутаты призвали ОБСЕ способствовать соблюдению Россией режима прекращения огня на Донбассе, в частности в районе Авдеевки.