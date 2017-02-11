Разведка: Боевики получили приказ усилить давление на наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

MIGnews.com.ua

Российско-оккупационное командование отдало приказ боевикам на Донбассе усилить давление на наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"Российским оккупационным командованием дано указание руководству 1 АК (Донецк) ВС РФ усилить давление на представителей ОБСЕ и введение в заблуждение членов Специальной мониторинговой миссии по количеству обстрелов и направлений вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что боевики не дают возможности наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ контролировать потенциальные места ввоза военной техники с территории Российской Федерации.

"Наблюдателям не дается разрешение на посещение населенных пунктов, которые якобы были обстреляны силами АТО, а также создаются препятствия мониторинга потенциальных мест ввоза военной техники с территории РФ", - говоритс я в сообщении украинской разведки.