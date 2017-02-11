Конгрессмены в США требуют провести расследование в отношении советника Трампа

MIGnews.com.ua

Группа конгрессменов от Демократической партии Соединенных Штатов Америки призвали к проведению расследования в отношении советника президента США Дональда Трампа по вопросам безопасности Майкла Флинна.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Washington Post.

Напомним, что Флинна обвиняли в связях с российским чиновниками. До инаугурации Трампа, будучи кандидатом на должность советника президента по вопросам безопасности, Флинн провел несколько телефонных разговоров с послом России Сергеем Кисляком, во время которых они обсудили санции против РФ.

По информации источников Washington Post, в ходе беседы с Кисляком Флинн призвал Россию не реагировать слишком резко на введенные в то время президентом США Бараком Обамой новые антироссийские санкции, так как российская и американская власти уладят этот вопрос сразу после инаугурации Трампа.

Ряд конгрессменов убеждены, что так Флинн мог нарушить закон, в связи с тем, что на тот момент он не занимал официальных должностей в администрации президента и не имел права обсуждать подобные вопросы с представителем российского дипломатического корпуса.

В свою очередь Белом доме заявили, что Трамп "полностью доверяет" своему советнику по вопросам безопасности, однако не исключили, что тема антироссийских санкций могла обсуждаться в ходе разговоров Флинна с послом РФ.

Стоит отметить, что сам Флинн "не может быть уверен", что тема санкций не обсуждалась в беседе, добавили в администрации президента США.

При этом в Кремле убеждают, что Флинн и Кисляк не поднимали вопрос санкций.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, советника президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна проверила американская контрразведка на контакты с российскими чиновниками . Отмечается, что интерес спецслужб США, вызвал разговор Флинна с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в декабре 2016 года. На тот момент сообщалось, что о "разоблачающих уликах" ничего неизвестно, как неизвестно и о продолжении самого расследования.