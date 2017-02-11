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Геращенко: МИД уже готовит ноту протеста по поводу ареста Жадана
11.02.2017 15:29

Геращенко: МИД уже готовит ноту протеста по поводу ареста Жадана

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила на своей странице в  Facebook, что Министерство иностранных дел Украины  (МИД) готовит ноту протеста против задержания сотрудниками милиции Беларуси в ночь с 10 на 11 февраля в Минске украинского писателя Сергея Жадана. 

"Посольство и МИД Украины уже готовят ноту по этому поводу", - написала она и добавила, что белорусская сторона не предоставила никакой информации о задержании Жадана.

"Посольство только что об этом узнало, потому что, к сожалению, семья не обращалась к ним раньше, а белорусы не дали информации о задержании гражданина Украины, что, безусловно, является нарушением", - прокомментировала ситуацию вице-спикер.

По мнению Геращенко, МИД уже дал поручение, чтобы сотрудники посольства сопровождали потерпевшего в аэропорт и до пересечения границы.

"Это действительно позор и пора жестко ставить вопрос перед Минском о недопустимости действий ФСБ, которая в этот позорный способ, через формирование общих черных списков, пытается ухудшить наши с белорусами двусторонние отношения", - резюмировала вице-спикер.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ночью в субботу, 11 февраля, в столице Беларуси городе Минск задержали украинского писателя Сергея Жадана. Писатель рассказал, что приблизительно в два часа ночи в его гостиничный номер нагрянул патруль милиции.

Теги материала: МИД, Ирина Геращенко, протест, писатель
Новости СМИ2
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