Геращенко: МИД уже готовит ноту протеста по поводу ареста Жадана

MIGnews.com.ua

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook , что Министерство иностранных дел Украины (МИД) готовит ноту протеста против задержания сотрудниками милиции Беларуси в ночь с 10 на 11 февраля в Минске украинского писателя Сергея Жадана.

"Посольство и МИД Украины уже готовят ноту по этому поводу", - написала она и добавила, что белорусская сторона не предоставила никакой информации о задержании Жадана.

"Посольство только что об этом узнало, потому что, к сожалению, семья не обращалась к ним раньше, а белорусы не дали информации о задержании гражданина Украины, что, безусловно, является нарушением", - прокомментировала ситуацию вице-спикер.

По мнению Геращенко, МИД уже дал поручение, чтобы сотрудники посольства сопровождали потерпевшего в аэропорт и до пересечения границы.

"Это действительно позор и пора жестко ставить вопрос перед Минском о недопустимости действий ФСБ, которая в этот позорный способ, через формирование общих черных списков, пытается ухудшить наши с белорусами двусторонние отношения", - резюмировала вице-спикер.