Геращенко: МИД уже готовит ноту протеста по поводу ареста Жадана

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook, что Министерство иностранных дел Украины (МИД) готовит ноту протеста против задержания сотрудниками милиции Беларуси в ночь с 10 на 11 февраля в Минске украинского писателя Сергея Жадана.
"Посольство и МИД Украины уже готовят ноту по этому поводу", - написала она и добавила, что белорусская сторона не предоставила никакой информации о задержании Жадана.
"Посольство только что об этом узнало, потому что, к сожалению, семья не обращалась к ним раньше, а белорусы не дали информации о задержании гражданина Украины, что, безусловно, является нарушением", - прокомментировала ситуацию вице-спикер.
По мнению Геращенко, МИД уже дал поручение, чтобы сотрудники посольства сопровождали потерпевшего в аэропорт и до пересечения границы.
"Это действительно позор и пора жестко ставить вопрос перед Минском о недопустимости действий ФСБ, которая в этот позорный способ, через формирование общих черных списков, пытается ухудшить наши с белорусами двусторонние отношения", - резюмировала вице-спикер.
Как сообщал MIGnews.com.ua, ночью в субботу, 11 февраля, в столице Беларуси городе Минск задержали украинского писателя Сергея Жадана. Писатель рассказал, что приблизительно в два часа ночи в его гостиничный номер нагрянул патруль милиции.