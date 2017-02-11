Россия начала завлекать добровольцев для участия в боях на Донбассе

MIGnews.com.ua

На территории России активизировалась работа по вербовке добровольцев для участия в боях на Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны на своей странице в Facebook.

"На территории России активизирована работа вербовочных центров т.н. "добровольцев" для дальнейшего направления в соединения и части 1(Донецк) и 2 (Луганск)", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что отобранный личностный состав отправляется в Ростовскую область для дополнительной подготовки и распределения.

"Отобранный личный состав отправляется в пункты сбора в Ростовской области с целью их доподготовки и распределения. Приоритет отдается тем, которые уже имеют опыт боевых действий, в т.ч. в Сирии", - сообщает разведка.