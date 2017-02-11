Россия начала завлекать добровольцев для участия в боях на Донбассе

На территории России активизировалась работа по вербовке добровольцев для участия в боях на Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны на своей странице в Facebook.
"На территории России активизирована работа вербовочных центров т.н. "добровольцев" для дальнейшего направления в соединения и части 1(Донецк) и 2 (Луганск)", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что отобранный личностный состав отправляется в Ростовскую область для дополнительной подготовки и распределения.
"Отобранный личный состав отправляется в пункты сбора в Ростовской области с целью их доподготовки и распределения. Приоритет отдается тем, которые уже имеют опыт боевых действий, в т.ч. в Сирии", - сообщает разведка.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что Киев получил от Москвы разрешение на проверку масштабов военной деятельности частей, которые расположены возле украино-российской границы в Ростовской области.