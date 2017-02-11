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Долги украинцев за услуги ЖКХ выросли более чем вдвое
11.02.2017 13:00

Долги украинцев за услуги ЖКХ выросли более чем вдвое

За минувший год сумма задолженности населения Украины за оплату услуг ЖКХ увеличилась на 12,5 миллиардов гривен и на сегодня превышает 23 миллиардов гривен. Об этом сообщает Зеркало недели.

"На конец декабря 2016-го задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 9,4 миллиардов, за газоснабжение - 6,4 млрд, за содержание домов и придомовых территорий - 2,4 млрд, за централизованное водоснабжение - 1,5 млрд, за вывоз бытовых отходов - 0,4 млрд, за электроэнергию - 3,3 млрд грн. Итого – 23,4 миллиарда долгов", - говорится в статье.

По итогам первого полугодия 2016 года государство из-за неадекватных норм потребления и субсидий "переплатило" за газ 11 миллиардов гривен, отмечается в публикации.

Также отмечается, что с декабря прошлого года в Украине наблюдается рост задолженности населения по оплате услуг ЖКХ. Согласно инфляционному отчету НБУ, объемы потребления населения (в которое входят не только услуги ЖКХ) с конца 2014 года опережали рост его доходов.

До прошлого года уровень оплаты услуг ЖКХ населением в Украине всегда превышал 90%. С декабря прошлого года наблюдается рост задолженностей за оплату услуг ЖКХ населением. Уровень оплаты с начала 2016 г составил - 82,8%, а в декабре –только 63,8%.

Как сообщал MIGnews.com.uа, по состоянию на конец декабря 2016 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составила 70,97 млрд долл., что на 8,3%, или на 5,47 млрд долл., больше показателя на начало года. 

Таким образом, в гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец декабря составила 1,930 трлн грн, что на 22,7%, или на 357,58 млрд грн, больше показателя на начало года.

Теги материала: долги, Украина, государство, ЖКХ, коммунальные тарифы, коммунальные услуги, плата
Новости СМИ2
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