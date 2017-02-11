В Кабмине спрогнозировали, что через год-полтора Украине вернет себе Донбасс

MIGnews.com.ua

Советник министра временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что Украина имеет все шансы на восстановление контроля над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей в ближайшие год-полтора.

"Мы считаем, что в ближайшее время, за год-полтора, мы вернем эту территорию. Ближайшие год-полтора содержание этой территории станет чрезвычайно дорогим для Российской Федерации", – сказал он.

По его словам, Украина делает все, чтобы вернуть людей с оккупированных территорий в культурную, финансовую и другие сферы.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия пытается возложить на украинскую сторону часть ответственности за эскалацию ситуации на Донбассе , в частности и в Авдеевке.

Глава государства также акцентировал внимание на том, что Киев продолжает безоговорочно придерживаться взятых на себя обязательств согласно Минску-2.

Украинский лидер подчеркнул, что не позволит Кремлю возложить часть ответственности за эскалацию ситуации на Донбассе.