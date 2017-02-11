Могерини деликатно попросила Трампа не вмешиваться в политические дела ЕС

MIGnews.com.ua

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала Соединенные Штаты Америки не вмешиваться в европейскую политику. Об этом сообщает AFP.

По ее словам, президент Дональд Трамп должен уважать европейскую политику, ведь и Брюссель не вмешивается в американские дела.

"Мы не вмешиваемся в политику США. И европейцы рассчитывают, что Америка также не будет вмешиваться в политику Европы", -заявила представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Стоит отметить, что ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ей не известно о возможной смене политики в отношении Украины с приходом нового президента Дональда Трампа в США, однако ЕС все же остается непреклонным в непризнании аннексии Крыма и в необходимости имплементации минских соглашений.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может подписать еще один иммиграционный указ.

Он заявил, что его команда имеет несколько вариантов, среди которых подписание нового указа. Трамп считает, что необходимо быстро действовать из соображений безопасности, поэтому, возможно, решение о подписании указа будет принято.