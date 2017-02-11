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Трамп собирается подписать новый иммиграционный указ
11.02.2017 10:24

Трамп собирается подписать новый иммиграционный указ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может подписать еще один иммиграционный указ. Об этом сообщает Associated Press.

Он заявил, что его команда имеет несколько вариантов, среди которых подписание нового указа. Трамп считает, что необходимо быстро действовать из соображений безопасности, поэтому, возможно, решение о подписании указа будет принято.

Также он подчеркнул, что, скорее всего, в новый указ внесут мало изменений. Может быть, подписание состоится в следующий понедельник либо вторник.

Кроме того, телеканал NBC, ссылаясь на высокопоставленный источник в администрации президента, сообщил, что юристы Белого дома занимаются переписыванием иммиграционного указа Трампа. Он добавил, что работу начали за несколько дней до того, как апелляционный суд признал законным запрет на реализацию иммиграционного указа. Юристы до сих пор рассчитывают на то, что достоинства нынешней версии указа все же докажут. Источник уточнил, что они рассматривают различные варианты, среди которых судебной тяжбы и новый президентский указ.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует отстаивать свой указ о запрете въезда мигрантов в страну в судебном порядке.

Теги материала: США, Трамп, указ, мигранты, подписание
Новости СМИ2
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