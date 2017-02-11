Трамп поддержал Японию в территориальном споре с Китаем

MIGnews.com.ua

В пятницу, 10 февраля, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил поддержку тому, какие усилия прилагает Япония для решения территориального спора с Китайской Народной Республикой насчет островов в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Радио Свобода .

В ходе пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, проходившей в Вашингтоне, Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки остаются преданными безопасности Японии, всех регионов, которые находятся под ее административным контролем и усилению их важнейшего союза в дальнейшем.

В Японии указанные острова называют Сенкаку, в Китае - Дяоюйтай. Несмотря на то, что их контролирует Токио, вторая сторона конфликта также заявляет о своих правах на острова.

Главы Японии и Соединенных Штатов Америки в совместном заявлении подтвердили все статьи американо-японского договора о безопасности от 1960 года.