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Порошенко: "Укроборонпром" разработал новое вооружение для ВВС Украины
11.02.2017 10:03

Порошенко: "Укроборонпром" разработал новое вооружение для ВВС Украины  Видеорепортаж

В субботу, 11 февраля, президент Украины Петр Порошенко заявил о разработке нового вооружения, а именно 57-миллиметровых ракет для Военно-Воздушных Сил Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Укроборонпром" разработал новое вооружение для ВВС Украины. Ракеты 57-мм предназначены для поражения наземных целей. Хорошая работа, ребята!" - написал глава украинского государства в своем микроблоге.

При этом президент опубликовал видео, на котором показано применение нового вооружения боевым вертолетом во время испытания.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия пытается возложить на украинскую сторону часть ответственности за эскалацию ситуации на Донбассе, в частности и в Авдеевке. 

Глава государства акцентировал внимание на том, что Киев продолжает безоговорочно придерживаться взятых на себя обязательств согласно Минску-2.

Теги материала: Украина, Петр Порошенко, президент, ВСУ, ракеты, Укроборонпром, ВВС
Новости СМИ2
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