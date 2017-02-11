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Наша задача - сделать город комфортным: Кличко хочет навести чистоту в киевских парках
11.02.2017 09:54

Наша задача - сделать город комфортным: Кличко хочет навести чистоту в киевских парках

Киевские парки должны быть благоустроены до мая и сданы в эксплуатацию на момент начала проведения Евровидения-2017 в надлежащем состоянии. Такое поручение главам киевских райгосадминистраций дал мэр столицы Виталий Кличко на презентации проекта стратегии развития "Киевзеленстроя" на 2017-2021 годы, передает Укринформ.

"Сегодня в нашем городе насчитывается 111 парков и 486 скверов. Много - не так ли? И, откровенно говоря, не так уж и много тех же скверов, где можно отдохнуть на должном уровне. Наша задача - сделать так, чтобы наш город был комфортным. Нужно, чтобы наши парки напоминали парки, а не свалки. И мы должны их привести в порядок к маю, к Евровидению", - рассказал Кличко.

Также он отметил, что нельзя рассматривать предложение "приводить в порядок столичные парки летом, поскольку летом люди должны отдыхать уже в сданных в эксплуатацию парках, а не видеть все эти ремонтные работы".

"Вы можете объединить усилия и презентовать готовые парки к маю. Мы не должны их сдавать осенью. У меня просьба (к главам столичных РГА - ред.), чтобы на начало мая мы уже могли представить наши парки в нормальном состоянии", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что "в парках мы можем очень быстро показать результат", и призвал глав столичных райгосадминистраций обращаться к нему за помощью при необходимости.

"Я хочу еще раз обратиться к вам: в наших силах сделать так, чтобы город Киев был по-настоящему зеленым, комфортным. Каждый из киевлян будет видеть результат вашей работы. У каждого председателя РГА в столице должен быть парк, которым он будет гордиться. Они должны стать вашей визитной карточкой. Парки - это следующий шаг, который мы должны сделать", - поделился Кличко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 10 февраля, в ходе пленарного заседания Киевского городского совета депутаты приняли решение о создании в Киеве парка культуры и отдыха "Парк Почайна". 

В КГГА сообщили, что ремонт станции киевского метро "Левобережная", будет длиться с 18 февраля до 30 апреля 2017 года. Работы будут вестись в рамках общегородской программы подготовки к Евровидению-2017.

Также в Киеве на улице Крещатик в мае обустроят основную фан-зону для международного песенного конкурса Евровидение-2017.

Теги материала: Украина, КГГА, Виталий Кличко, мэр, Евровидение-2017, ремонт, парки
Новости СМИ2
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