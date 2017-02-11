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Это чревато серьёзными последствиями: в Кремле прокомментировали ракетные учения Украины возле Крыма
11.02.2017 09:34

Это чревато серьёзными последствиями: в Кремле прокомментировали ракетные учения Украины возле Крыма

В Российской Федерации заявили, что предстоящие украинские ракетные учения возле Крыма они не рассматривают как угрозу, однако, чтобы исключить попадание ракет на территорию России и Крыма, противовоздушная оборона будет находиться в повышенной готовности.

Об этом сообщил  глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Озеров, передают РИА Новости.

"Все наши системы разведки, ПВО будут приведены в состояние повышенной готовности, чтобы не попали случайные ракеты по нашей территории", - сказал Озеров.

По его словам, Россия при этом не рассматривает эти стрельбы как угрозу, поскольку является "достаточно сильной в военном отношении державой, чтобы постоять за себя".

"И Украина, разумеется, понимает, что нарушение в любом виде границ России чревато очень серьёзными для них последствиями", - отметил глава комитета.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в пятницу, 10 февраля, спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк сообщил, что украинские военнослужащие в этом году проведут боевые стрельбы на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области из зенитных ракетных комплексов "Бук-М1".

Для обеспечения слаживания зенитных ракетных подразделений запланировано проведение около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями.

Также Минобороны на 2017 год запланировало 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК "Бук-М1" на полигонах и  35 тактико-специальных учений с подразделениями обеспечения.

Теги материала: Украина, Крым, военные учения, ракетные технологии, ракеты, Россия, Путин, ПВО
Новости СМИ2
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