Это чревато серьёзными последствиями: в Кремле прокомментировали ракетные учения Украины возле Крыма

MIGnews.com.ua

В Российской Федерации заявили, что предстоящие украинские ракетные учения возле Крыма они не рассматривают как угрозу, однако, чтобы исключить попадание ракет на территорию России и Крыма, противовоздушная оборона будет находиться в повышенной готовности.

Об этом сообщил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Озеров, передают РИА Новости.

"Все наши системы разведки, ПВО будут приведены в состояние повышенной готовности, чтобы не попали случайные ракеты по нашей территории", - сказал Озеров.

По его словам, Россия при этом не рассматривает эти стрельбы как угрозу, поскольку является "достаточно сильной в военном отношении державой, чтобы постоять за себя".

"И Украина, разумеется, понимает, что нарушение в любом виде границ России чревато очень серьёзными для них последствиями", - отметил глава комитета.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в пятницу, 10 февраля, спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк сообщил, что украинские военнослужащие в этом году проведут боевые стрельбы на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области из зенитных ракетных комплексов "Бук-М1".

Для обеспечения слаживания зенитных ракетных подразделений запланировано проведение около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями.

Также Минобороны на 2017 год запланировало 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК "Бук-М1" на полигонах и 35 тактико-специальных учений с подразделениями обеспечения.