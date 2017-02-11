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СМИ: Россия может выслать Сноудена в качестве "подарка" Трампу
11.02.2017 09:01

СМИ: Россия может выслать Сноудена в качестве "подарка" Трампу

В Российской Федерации рассматривается возможность выдачи Соединенным Штатам Америки бывшего работника американских спецслужб Эдварда Сноудена, сделав "подарок" президенту страны Дональду Трампу. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Согласно заявлению высокопоставленного чиновника, передачу Сноудена рассматривают как возможный способ "заслужить расположение" Трампа. Источник в разведке сообщил, что информация о намерениях Российской Федерации, является достоверной, добавив, что такой вывод сделан на основе данных, собранных после инаугурации президента.

Также адвокат бывшего сотрудника американских спецслужб Бен Уизнер заявил, что ничего не знает о таких планах. В свою очередь, Сноуден на своей странице в Twitter подчеркнул, что обнародованная NBC информация является "неоспоримым свидетельством" того, что он не сотрудничал с разведкой Российской Федерации.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Соединенные Штаты Америки не намерены снимать с Российской Федерации санкции, которые ввели в связи с аннексией Крыма, пока полуостров не будет освобожден.

Теги материала: США, Эдвард Сноуден, выдача, Трамп, Россия
Новости СМИ2
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