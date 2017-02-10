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С сайта Рады бесследно исчез проект постановления об отставке Гройсмана
10.02.2017 21:43

С сайта Рады бесследно исчез проект постановления об отставке Гройсмана

С сайта Верховной Рады исчез проект постановления №6076 "Об отставке премьер министра Украины Гройсмана В.Б.", который был зарегистрирован ранее днем в пятницу, 10 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы политической силы "Батькивщина", лидер которой является автором документа.

В политсиле заявили, что сообщение об их проекте постановления исчезло, а номер 6076 был присвоен совсем иному проекту. Тем не менее, что это за законопроект не известно, на сайте нет никакой информации.

"Батькивщина" обращается аппарату парламента с требованием объяснить действия и вернуть проект постановления обратно.  

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, народный депутат Игорь Луценко заявил, что Гройсман вместе со своим правительство должен уйти в отставку, так как его руководство приносит стране только одни убытки.

10 февраля, на сайте Верховной Рады Украины появился проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана.

Теги материала: Владимир Гройсман, отставка, Юлия Тимошенко, Верховная Рада, сайт
Новости СМИ2
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