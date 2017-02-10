Трамп поблагодарил Литву за поддержку Украины и назвал ее примером для других государств

Президент США Дональд Трамп обратился к литовскому правительству со словами благодарности за поддержку суверенитета Украины. Об этом говорится в направленном Трампом письме президенту Литвы Дале Грибаускайте по случаю празднования Дня независимости страны 16 февраля, пишет Русская служба ВВС.
В пресс-службе главы литовского государства отметили, что американский лидер выразил благодарность Литве за оказываемую поддержку Украине, так как это приближает основную цель – укрепление европейской и региональной безопасности.
Также Трамп называет Литву "другом и союзником", который увеличил финансирование оборонного бюджета в рамках членства в НАТО и служит ярким примером для других государств.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 10 февраля, во время посещения города Авдеевка в Донецкой области руководитель министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Литва намерена выделить 80 тысяч евро в качестве гуманитарной помощи Авдеевке, которая пострадала от военных действий.