НАБУ откроет дело против Рожковой: в НБУ инициативу поддерживают

Детективы Национального антикоррупционного бюро намерены открыть уголовное дело в отношении некоторых сотрудников Национального банка Украины по факту злоупотребления должностными полномочиями. Основанием для этого являются, в частности, и переданные в ведомство пленки с записями телефонных разговоров замглавы НБУ Екатерины Рожковой с акционерами некоторых банков. Об этом сообщил председатель НАБУ Артем Сытник во время брифинга.
Он уточнил, что уголовное дело по это факту будет открыто уже на следующей неделе.
В свою очередь в Нацбанке поддерживают эту инициативу и заявляют, что подобная инициатива НАБУ сможет помочь прекратить все манипуляции и провокации, связанные с распространенными записями, в которых фигурирует Рожкова.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, детективы Национального антикоррупционного бюро арестовали пять человек, подозреваемых в причасти к коррупционной схеме завладения деньгами одной из АЭС Энергоатома на общую сумму 30 миллионов гривен.