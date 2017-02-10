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НАБУ откроет дело против Рожковой: в НБУ инициативу поддерживают
10.02.2017 20:57

НАБУ откроет дело против Рожковой: в НБУ инициативу поддерживают

Детективы Национального антикоррупционного бюро намерены открыть уголовное дело в отношении некоторых сотрудников Национального банка Украины по факту злоупотребления должностными полномочиями. Основанием для этого являются, в частности, и переданные в ведомство пленки с записями телефонных разговоров замглавы НБУ Екатерины Рожковой с акционерами некоторых банков. Об этом сообщил председатель НАБУ Артем Сытник во время брифинга.

Он уточнил, что уголовное дело по это факту будет открыто уже на следующей неделе.

В свою очередь в Нацбанке поддерживают эту инициативу и заявляют, что подобная инициатива НАБУ сможет помочь прекратить все манипуляции и провокации, связанные с распространенными записями, в которых фигурирует Рожкова.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, детективы Национального антикоррупционного бюро арестовали пять человек, подозреваемых в причасти к коррупционной схеме завладения деньгами одной из АЭС Энергоатома на общую сумму 30 миллионов гривен.

Теги материала: НАБУ, НБУ, расследование, злоупотребление
Новости СМИ2
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