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Луценко: Гройсману нужно по-доброму уйти в отставку, иначе заставим
10.02.2017 20:06

Эксклюзив  Луценко: Гройсману нужно по-доброму уйти в отставку, иначе заставим

Премьер министр Украины Владимир Гройсман вместе со своим правительство должен уйти в отставку, так как его руководство приносит стране только одни убытки.  Об этом заявил народный депутат Игорь Луценко в программе "Большое интервью" со Светланой Орловской на телеканале NewsOne.

Депутат считает, что существует целый ряд обстоятельств, который должны переубедить главу Кабмина подать прошение об отставке.

"Если же он не хочет сделать такое добро для страны, то до 14 апреля включительно мы можем уже объяснить всем, почему за это постановление необходимо немедленно проголосовать и двигаться вперед с нормальным техническим правительством", - сказал он.

В свою очередь нардеп Виктор Чумак напомнил, что при вступлении в должность Гройсман обещал всем показать, как на самом деле нужно правильно управлять страной, но у него не получилось это сделать.  

"Честно говоря, я не хочу больше видеть, как таким образом управляют страной. Мне не нравится, когда так руководят страной. На сегодняшний день и экономические показатели, и деятельность правительства вызывает огромную критику и вызывает удивление", - указал парламентарий.

По его словам, нынешнее правительство под руководством Гройсмана не отличается эффективностью, так как совсем не видно каких-нибудь изменений.

"Реформы Гройсмана привели к тому, что "мы не видим никаких экономических процессов возрастания"", - добавил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 10 февраля, на сайте Верховной Рады Украины появился проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана.

Теги материала: Владимир Гройсман, Юрий Луценко, Чумак, отставка
Новости СМИ2
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