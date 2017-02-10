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Анкара: РФ знала, что наносит ракетный удар по турецким военным в Сирии
10.02.2017 19:32

Анкара: РФ знала, что наносит ракетный удар по турецким военным в Сирии

Российская авиация, нанося ракетный дар по окрестностям сирийского города Эль-Баб, знала о том, что в этом месте располагаются турецкие военные. С таким заявлением выступили в Генеральном штабе вооруженных сил Турции.

В ведомстве пояснили, что их военные не меняли свою точку дислокации на протяжении последних 10 дней и в России знали эту информацию. Это объясняется те, что еще 12 января 2017 года стороны подписали соглашение о координации действий авиации в Сирии в рамках которого и происходит обмен всей информацией.

При этом пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что инцидент не является результатом ошибки турецкой разведки, которая передала России неверные координаты, а "это была несогласованность в предоставлении координат".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 9 февраля, российские военно-воздушные силы нанесли ракетный удар по турецким военным, находящимся на территории Сирии.

Теги материала: Россия, Турция, Сирия, авиаудар
Новости СМИ2
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