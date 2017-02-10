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В Европарламенте озвучили окончательную дату утверждения процесса приостановки безвиза
10.02.2017 18:51

В Европарламенте озвучили окончательную дату утверждения процесса приостановки безвиза

Европейский парламент, скорее всего, окончательно утвердит процедуру приостановки безвизового режима с третьими странами в начале следующего пленарного заседания, которое должно состояться в понедельник, 13 февраля. Об этом заявил представитель ЕП, пишет УНИАН.

"В начале работы сессии, скорее всего, в понедельник, будет сделано объявление, что уже есть корегендум (отредактированный и переведенный на все официальные языки ЕС законопроект), и, если не будет возражений, решение будет принято без голосования", - сказал он.

По словам представителя Европарламента, ожидается, что во время этого заседания уже не будет никаких возражений на этот счет. Он напомнил, что голосование за этот документ уже проходило в декабре, а нынешняя процедура это лишь подтверждение. Тем не менее, в законопроект внесены некоторые изменения, но они носят технический характер и не влияют на содержание. При этом уже после финального голосования в Европарламенте, должно состояться утверждение процесса приостановки безвиза в Совете Евросоюза.

"Сначала - в Комитете постоянных представителей (COREPER), а затем на заседании Совета ЕС 27 февраля пунктом А, без обсуждения", - уточнил он.

Само же подписание документа запланировано в Европарламенте на 1-2 марта.

"Мы также ожидаем, что сразу после принятия механизма Советом на следующий день, то есть 28 февраля, будут начаты межинституциональные переговоры относительно предоставления безвизового режима Украине. Это то, что нам обещал Совет. Парламент готов провести эти переговоры даже завтра", - добавил представитель ЕП.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский союз до лета предоставит Украине безвизовый режим

Теги материала: Европарламент, голосование, безвизовый режим, приостановка, Евросоюз
Новости СМИ2
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