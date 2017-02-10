В Кремле заявили, что официально не посылали добровольцев и танки на Донбасс

MIGnews.com.ua

Российское правительство не посылает по официальным каналам на Донбасс для участия в боевых действиях добровольце и танки. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президент РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости .

Представитель российского президента отметил, что в Кремле знают, что некоторые граждане РФ в добровольном порядке отправляются на восток Украины.

"Вместе с тем, естественно, мы знаем, что есть граждане России, которые в добровольном порядке отправляются в регион для защиты людей от агрессивных действий Вооруженных сил Украины", - сказал он.

При этом Песко адресовал в Киев заданные журналистами вопросы о том, почему на Донбассе сложилась подобная ситуация, идет эскалация вооруженного конфликта и "серьезная пробуксовка" выполнения Минских соглашений.

"Это все-таки Украина - это районы, неподконтрольные Киеву, но это же Украина, несмотря на то, что Киев старательно отторгает эти регионы", - добавил пресс-секретарь Путина.