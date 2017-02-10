Порошенко: Докажем любому, что на Донбассе мы обороняемся, а не наступаем

MIGnews.com.ua

Россия пытается возложить на украинскую сторону часть ответственности за эскалацию ситуации на Донбассе, в частности и в Авдеевке. Об это заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе торжественной передачи пожарных автомобилей управлению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, которое транслировал телеканал NewsOne.

Глава государства акцентировал внимание на том, что Киев продолжает безоговорочно придерживаться взятых на себя обязательств согласно Минску-2.

При этом действия украинских военных в Авдеевке носили не наступательный, а оборонительный характер, что доказано спутниковыми снимками НАТО и перехваченными вражескими переговорами.

"Не верьте, что якобы нашим (военным – ред.) запрещено стрелять в ответ. Когда есть реальная необходимость, когда нет иного выхода – все необходимые приказы уже поступили и безупречно выполняются. Под Авдеевкой это было четко доказано", - указал Порошенко.

Украинский лидер подчеркнул, что не позволит Кремлю возложить часть ответственности за эскалацию ситуации на Донбассе.

"Наши действия, вне всякого сомнения, носят характер вынужденной обороны, они были лишь лекарствами от тех агрессивных припадков, которые произошли в российско-террористических группировках", - сказал он.

По словам президента, Киев легко может каждому доказать верность своей позиции. Подтверждением этому является огромное количество информации, которая была собрана Украиной за время вооруженной агрессии РФ.

"Переговоры боевиков, перехваченные нашей разведкой; это можно увидеть на спутниковых снимках, которые есть в распоряжении наших партнеров по НАТО; время и точка начала обстрелов зафиксированы контрбатарейними радарами, которые мы получили из США", - добавил глава государства.