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Тимошенко готовит отставку Гройсмана
10.02.2017 17:22

Тимошенко готовит отставку Гройсмана

В пятницу, 10 февраля, на сайте Верховной Рады Украины появился проект постановления об отставки премьер-министра Владимира Гройсмана.

Автором документа выступила лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, 11 народных депутатов от ее политической силы и внефракционный Дмитрий Добродомов.

При этом по состоянию на 17:00 текста самого проекта постановления до сих пор нет. А в графе "Прохождение" указано, что документ "Передан на рассмотрение руководства".    

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Тимошенко подтвердила, что лично встречалась с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в ходе рабочей поездки в Америку.

Лидер "Батькивщины" заявила, что отказ украинских властей вводить военное положение в стране является свидетельством нежелания признать российскую агрессию открытой войной.

Теги материала: Юлия Тимошенко, Владимир Гройсман, отставка, премьер министр, Верховная Рада
Новости СМИ2
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