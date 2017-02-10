Тимошенко готовит отставку Гройсмана

MIGnews.com.ua

В пятницу, 10 февраля, на сайте Верховной Рады Украины появился проект постановления об отставки премьер-министра Владимира Гройсмана.

Автором документа выступила лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, 11 народных депутатов от ее политической силы и внефракционный Дмитрий Добродомов.

При этом по состоянию на 17:00 текста самого проекта постановления до сих пор нет. А в графе "Прохождение" указано, что документ "Передан на рассмотрение руководства".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Тимошенко подтвердила, что лично встречалась с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в ходе рабочей поездки в Америку.