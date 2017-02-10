ГПУ о деле Евромайдана: В Минобороны уничтожили журнал учета секретных переговоров

MIGnews.com.ua

Министерство обороны Украины уничтожило журнал, в котором велся учет секретных телефонных переговоров руководства во времена Революции Достоинства. Об этом говорится в определении суда от 31 января, пишут Украинские новости .

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины заняты расследованием проведения Службой безопасности Украины и Министерством внутренних дел в центральной части Киева спецоперации 18 и 19 февраля 2014 года.

Следствием установлено, что к незаконной антитеррористической операции были привлечены силы и средства ВСУ. Для того, чтобы общаться и отдавать приказы Минобороны тогда использовало средства открытой и закрытой связи. На тот момент все эти телефонные переговоры фиксировались на коммутаторах открытой и засекреченной связи в журналах учета телефонных переговоров абонентов.

ГПУ имеет в своем распоряжении письмо из воинской части А0106 Министерства обороны от 13 января 2017 года. В нем сказано, что на протяжении января-февраля 2014 года на коммутаторе открытой связи оборонного ведомства велся соответствующий журнал учета переговоров, который по состоянию на данный момент есть в наличии.

Тем не менее, тот журнал учета звонков, который велся на коммутаторе засекреченной связи, был уничтожен неизвестными.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Генеральная прокуратура Украины подозревает бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Юрия Чмыря в причастности к силовому разгону активистов на Майдане в 2014 году.