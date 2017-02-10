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Литва выделит Авдеевке €80 тысяч гуманитарной помощи
10.02.2017 15:47

Литва выделит Авдеевке €80 тысяч гуманитарной помощи

В пятницу, 10 февраля, во время посещения города Авдеевка в Донецкой области руководитель министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Литва намерена выделить 80 тысяч евро в качестве гуманитарной помощи Авдеевке, которая пострадала от военных действий, передает Delfi.

Он рассказал, что в пятницу было выделено 40 тысяч евро из средств министерства на медикаменты через Красный Крест. Еще столько же будет выделено на то, что больше всего нужно Авдеевке, вероятно, это будут строительные материалы и генераторы.

Кроме того, Линкявичюс добавил, что, несмотря на то что в настоящее время положение в городе спокойное, обстрелы совершают ежедневно. Люди на самом деле проживают в очень трудных условиях, им некуда уехать, а некоторые не хотят. Именно поэтому для них временно согреться и пережить зиму является актуальным вопросом. Он считает, что они должны показать, что поддерживают людей, выразить солидарность и помочь им. Министр подчеркнул, что нельзя забывать о людях, которые страдают от мороза и нужды, занимаясь большой политикой.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в пятницу, 10 февраля, в Авдеевку Донецкой области приехал руководитель министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Теги материала: Украина, Литва, Донецкая область, Авдеевка, гуманитарная помощь, средства, евро
Новости СМИ2
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