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Глава литовского МИДа прибыл в Авдеевку
10.02.2017 14:09

Глава литовского МИДа прибыл в Авдеевку

В пятницу, 10 февраля, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прибыл с визитом в Авдеевку Донецкой области, которая на минувшей неделе неоднократно подвергалась обстрелам со стороны боевиков. Данную информацию обнародовал пресс-центр МИД Украины в официальном аккаунте Twitter.

"Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прибыл с визитом в Авдеевку, чтобы на месте увидеть последствия российской военной агрессии", - говорится в сообщении пресс-центра украинского министерства.

Ранее говорилось, что жилые кварталы Авдеевки вновь подверглись артиллерийским обстрелам незаконных военных формирований, в результате чего пострадал мирный житель.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 9 февраля, по информации штаба АТО, представители незаконных вооруженных формирований 61 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Теги материала: АТО, Авдеевка, обстрел боевики, Литва, Линас Линкявичюс
Новости СМИ2
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