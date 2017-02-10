Глава литовского МИДа прибыл в Авдеевку

MIGnews.com.ua

В пятницу, 10 февраля, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прибыл с визитом в Авдеевку Донецкой области, которая на минувшей неделе неоднократно подвергалась обстрелам со стороны боевиков. Данную информацию обнародовал пресс-центр МИД Украины в официальном аккаунте Twitter.

"Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прибыл с визитом в Авдеевку, чтобы на месте увидеть последствия российской военной агрессии", - говорится в сообщении пресс-центра украинского министерства.

Ранее говорилось, что жилые кварталы Авдеевки вновь подверглись артиллерийским обстрелам незаконных военных формирований, в результате чего пострадал мирный житель.