Рабинович: Нынешняя Рада - хуже, чем была при Януковиче

MIGnews.com.ua

Верховная Рада не смогла за неделю работы принять ни одного экономического закона, направленного на улучшение жизни украинцев. Об этом заявил народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Эта Рада - парламент убиения народа, это правительство убиения народа. Они ничего не делают для того, чтобы спасать жизни украинцев: В Раде ни одного экономического законопроекта не рассмотрено за неделю работы. А украинцев, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, становится меньше на 85 человек в час. И ни у кого это не вызывает шок. Наоборот, правительство говорит, что сегодня в Украине - лучший министр здравоохранения. Правительство говорит, что мы живем лучше, у нас "покращення", идут инвестиции. А люди тем временем умирают. Либо наше правительство живет в каком-то другом, параллельном мире, либо там что-то курят, и им надо это срочно бросать", – отметил он.

"Сегодня Украине в первую очередь нужно сменить правительство, экономический курс, прекратить убивать пенсионеров, душить всех тарифами и налогами. Я не думаю, что мы все это и дальше будем терпеть. В стране пока еще работает Конституция, в стране власть пока еще принадлежит народу, в стране еще есть умные люди, и они сделают свои выводы. Я верю, что они остановят захват власти людьми, ненавидящими свой народ, который сегодня происходит в стране" – подчеркнул Рабинович.

"В парламенте сидит группа людей, которая отказывается публиковать списки коалиции, что предусмотрено Конституцией. Как это назвать? Иначе, кроме как захватом власти, - никак. Я написал депутатский запрос по этому поводу, а спикер Парубий мне ответил: я не компетентен. А кто компетентен? Нельзя так вести себя. Нельзя нам смотреть на этот произвол и молчать. Парубий, который ненавидит половину страны и считает людей "завезенными туда", обязан отвечать по закону. Но он продолжает безнаказанно его нарушать. Чего только стоит кнопкодавство, которое мы постоянно наблюдаем в Раде. Такого не было даже при Януковиче, который, извините, выглядит, просто демократом по сравнению с нынешними парламентариями. Эти наши депутаты рекордно кнопкодавят и утверждают, что они делают это во благо... Эта Рада во главе с Парубием плюет на законы, на народ, на страну, издеваясь над всеми нами", - подытожил Рабинович.