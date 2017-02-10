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Рабинович придумал наказание для депутатов за невыполнение предвыборных обещаний
10.02.2017 13:25

Рабинович придумал наказание для депутатов за невыполнение предвыборных обещаний

Народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович предложил законопроект об уголовной ответственности за невыполнение президентом Украины, народными депутатами, депутатами местных советов, сельских, поселковых, городскими головами предвыборной программы. 

Этот проект предусматривает уголовную ответственность на срок от 5 до 8 лет за невыполнение обещаний или за действия, которые по суду могут быть признаны как бездеятельность по выполнению подобных обещаний.

В тексте законопроекта отмечается, что с целью преодоления кризисного состояния представительской демократии в Украине необходимо законодательно ввести уголовную ответственность за невыполнение предвыборных обещаний президентом, народными депутатами, депутатами местных советов и городскими головами.

"Подобный прецедент происходит на наших глазах в Греции, где экс-премьер-министру страны предъявлено обвинение в невыполнении предвыборных обещаний, - и ему грозит тюремный срок за это. Такую практику считаю очень полезной и для Украины. У нас все 25 лет независимости страны происходит обман избирателей, народ водят за нос и обворовывают, а мы все время ходим по кругу и тасуем те же - уже крапленые - карты. Уголовная ответственность за невыполнение предвыборных обещаний - прогрессивный, демократический шаг", - убежден Рабинович.

Как сообщал MIGnews.com.ua, по словам Вадима Рабиновича, власти подняли тему военного положения из-за того, что не знают, как выйти из экономического кризиса.

Теги материала: Вадим Рабинович, депутаты, Верховная Рада, обещание
Новости СМИ2
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