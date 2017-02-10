Климкин заявил, что украинцы смогут ездить в Турцию по внутреннему паспорту

В пятницу, 10 февраля, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу договорились о въезде граждан по внутренним паспортам. Об этом украинский министр заявил во время совместной пресс-конференции с представителем турецкого МИДа, передает РБК-Украина.
"У нас есть безвизовый режим, но в будущем и граждане Украины, и граждане Турции могут посещать наши страны по внутренним документам", - сказал Климкин.
Помимо этого, министр иностранных дел отметил, что такие же переговоры сейчас ведутся и с Республикой Беларусь.
Как сообщал MIGnews.com.uа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Европейский союз может принять окончательное решение по либерализации визового режима с Украиной уже до июня 2017 года.