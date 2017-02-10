ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Климкин заявил, что украинцы смогут ездить в Турцию по внутреннему паспорту
10.02.2017 13:00

Климкин заявил, что украинцы смогут ездить в Турцию по внутреннему паспорту

В пятницу, 10 февраля, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу договорились о въезде граждан по внутренним паспортам. Об этом украинский министр заявил во время совместной пресс-конференции с представителем турецкого МИДа, передает РБК-Украина.

"У нас есть безвизовый режим, но в будущем и граждане Украины, и граждане Турции могут посещать наши страны по внутренним документам", - сказал Климкин.

Помимо этого, министр иностранных дел отметил, что такие же переговоры сейчас ведутся и с Республикой Беларусь.

Как сообщал MIGnews.com.uа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Европейский союз может принять окончательное решение по либерализации визового режима с Украиной уже до июня 2017 года.

Теги материала: Турция, Павел Климкин, безвизовый режим, паспорт
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [31] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Юнкер: Украинцы получат безвиз с ЕС до лета
Важное
Юнкер: Украинцы получат безвиз с ЕС до лета
Климкин раскрыл подробности переговоров между Порошенко и Трампом
Важное
Климкин раскрыл подробности переговоров между Порошенко и Трампом
Гройсман сообщил, когда ЕС примет решение по безвизу для Украины
Важное
Гройсман сообщил, когда ЕС примет решение по безвизу для Украины
Российская авиация случайно разбомбила турецких военных в Сирии: есть жертвы
Важное
Российская авиация случайно разбомбила турецких военных в Сирии: есть жертвы
Журналист назвал дату вступления в силу безвиза для Украины
Важное
Журналист назвал дату вступления в силу безвиза для Украины
Стала известна дата триалога по безвизу для Украины
Важное
Стала известна дата триалога по безвизу для Украины

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона погибшего Гиви
Эксклюзив  Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона погибшего Гиви
10.02.2017
Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
Эксклюзив  Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
10.02.2017
Астролог рассказала, чего ожидать от первого лунного затмения в 2017 году
Эксклюзив  Астролог рассказала, чего ожидать от первого лунного затмения в 2017 году
10.02.2017
Соболев: Гончаренко своим поступком помог врагам Украины
Эксклюзив  Соболев: Гончаренко своим поступком помог врагам Украины  Видеорепортаж
10.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика