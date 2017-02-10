ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
"БПП" и "Народный фронт" получат наибольшее финансирование от государства
10.02.2017 12:46

"БПП" и "Народный фронт" получат наибольшее финансирование от государства

В пятницу, 10 февраля, председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак сообщила, что в 2017 году из государственного бюджета выделят 398,1 миллионов гривен для финансирования политических партий. Об этом глава НАПК рассказала во время пресс-конференции.

"Так, "Радикальная партия" Олега Ляшко претендует на 38,2 млн гривен, "Оппозиционный блок" – 48,4 млн, "Народный фронт" – 113,7 млн, "Самопомич"- 56,3, "Блок Петра Порошенко"– 112,1, "Родина" – 29,1", - сказала Корчак.

Также Корчак обратила внимание на то, что две партии - "Народный фронт" и "Самопомич" вернули неиспользованные средства государственного финансирования в 2016 году в размере 3,9 млн гривен и 1,8 млн гривен соответственно.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Кабинет министров Украины предлагает потратить средства от реструктуризации облигаций внутреннего государственного займа на строительство дорог.

Теги материала: БПП, НАПК, финансирование, Самопомич, Народный Фронт
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Мураев посоветовал нардепу Гончаренко самому покинуть Раду
Важное
Эксклюзив  Мураев посоветовал нардепу Гончаренко самому покинуть Раду
В МВФ убеждены, что в Украине необходимо повысить пенсионный возраст
Важное
В МВФ убеждены, что в Украине необходимо повысить пенсионный возраст
Трамп намерен значительно увеличить финансирование американской армии
Важное
Трамп намерен значительно увеличить финансирование американской армии
Сан-Франциско подал в суд на указ Трампа о мигрантах
Важное
Сан-Франциско подал в суд на указ Трампа о мигрантах
Семенченко назвал условия для прекращения блокады Донбасса
Важное
Эксклюзив  Семенченко назвал условия для прекращения блокады Донбасса  Видеорепортаж
Семенченко обвинил правительство и президента в финансировании терроризма
Важное
Эксклюзив  Семенченко обвинил правительство и президента в финансировании терроризма

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Астролог рассказала, чего ожидать от первого лунного затмения в 2017 году
Эксклюзив  Астролог рассказала, чего ожидать от первого лунного затмения в 2017 году
10.02.2017
Соболев: Гончаренко своим поступком помог врагам Украины
Эксклюзив  Соболев: Гончаренко своим поступком помог врагам Украины  Видеорепортаж
10.02.2017
Боевики вновь открыли огонь по жилым кварталам Авдеевки: есть пострадавшие
Эксклюзив  Боевики вновь открыли огонь по жилым кварталам Авдеевки: есть пострадавшие
10.02.2017
Соболев: Законопроект об остановке торговли с Донбассом был создан еще в 2015 году
Эксклюзив  Соболев: Законопроект об остановке торговли с Донбассом был создан еще в 2015 году  Видеорепортаж
10.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика