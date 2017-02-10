"БПП" и "Народный фронт" получат наибольшее финансирование от государства

MIGnews.com.ua

В пятницу, 10 февраля, председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак сообщила, что в 2017 году из государственного бюджета выделят 398,1 миллионов гривен для финансирования политических партий. Об этом глава НАПК рассказала во время пресс-конференции.

"Так, "Радикальная партия" Олега Ляшко претендует на 38,2 млн гривен, "Оппозиционный блок" – 48,4 млн, "Народный фронт" – 113,7 млн, "Самопомич"- 56,3, "Блок Петра Порошенко"– 112,1, "Родина" – 29,1", - сказала Корчак.

Также Корчак обратила внимание на то, что две партии - "Народный фронт" и "Самопомич" вернули неиспользованные средства государственного финансирования в 2016 году в размере 3,9 млн гривен и 1,8 млн гривен соответственно.