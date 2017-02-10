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Юнкер: Украинцы получат безвиз с ЕС до лета
10.02.2017 12:37

Юнкер: Украинцы получат безвиз с ЕС до лета

Европейский союз до лета предоставит Украине безвизовый режим. Об этом заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"Мы обсудили вопрос визовой либерализации - это произойдет до лета", - цитирует Юнкера Интерфакс-Украина.

Стоит отметить, что накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман также озвучил такую дату - он заявил, что решение Европейского Союза о введении безвизового режима для граждан Украины может быть принято до июня текущего года.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в среду, 8 февраля, стало известно, что триалог по визовой либерализации для граждан Украины состоится 28 февраля.

Теги материала: Жан-Клод Юнкер, Украина, безвизовый режим, Евросоюз
Новости СМИ2
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