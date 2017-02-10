Юнкер: Украинцы получат безвиз с ЕС до лета

MIGnews.com.ua

Европейский союз до лета предоставит Украине безвизовый режим. Об этом заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"Мы обсудили вопрос визовой либерализации - это произойдет до лета", - цитирует Юнкера Интерфакс-Украина.

Стоит отметить, что накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман также озвучил такую дату - он заявил, что решение Европейского Союза о введении безвизового режима для граждан Украины может быть принято до июня текущего года.