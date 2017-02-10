Россия согласилась на встречу "нормандской четверки" на полях саммита G20

Посол России во Франции Александр Орлов сообщил о согласии российской стороны принять участие во встрече "нормандской четверки" на уровне глав МИД, которая пройдет на полях саммита G20, пишет Интерфакс.
"Россия дала на это свое принципиальное согласие, подчеркнув при этом настоятельную необходимость достижения конкретных результатов в плане безусловных выполнений минских договоренностей", - заявил дипломат.
Стоит отметить, что встреча в нормандском формате пройдет 16-17 февраля.
Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее уполномоченный правительства ФРГ по вопросам сотрудничества с Россией Гернот Эрлер допустил, что встреча в нормандском формате на уровне министров иностранных дел может пройти на полях встречи G20 в Бонне.