Россия согласилась на встречу "нормандской четверки" на полях саммита G20

MIGnews.com.ua

Посол России во Франции Александр Орлов сообщил о согласии российской стороны принять участие во встрече "нормандской четверки" на уровне глав МИД, которая пройдет на полях саммита G20, пишет Интерфакс.

"Россия дала на это свое принципиальное согласие, подчеркнув при этом настоятельную необходимость достижения конкретных результатов в плане безусловных выполнений минских договоренностей", - заявил дипломат.

Стоит отметить, что встреча в нормандском формате пройдет 16-17 февраля.