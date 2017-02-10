Украина рядом с Крымом планирует провести боевые стрельбы из "Бук-М1"

MIGnews.com.ua

В пятницу, 10 февраля, спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк сообщил, что украинские военнослужащие в этом году проведут боевые стрельбы на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области из зенитных ракетных комплексов "Бук-М1". Об этом представитель Минобороны рассказал во время брифинга.

"Для обеспечения слаживания зенитных ракетных подразделений запланировано проведение около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями", - заявил Гуцуляк.

Также Минобороны на 2017 год запланировало 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК "Бук-М1" на полигонах и 35 тактико-специальных учений с подразделениями обеспечения.

Спикер министерства сообщил, что к проведению занятий с преподавателями и курсантами учебных заведений Воздушных сил ВС Украины будут активно привлекаться иностранные инструкторы из стран-членов НАТО.

"На полигоне "Ягорлык" в Херсонской области проведут боевые стрельбы подразделения, вооруженные ЗРК "Бук-М1", - подчеркнул спикер Минобороны.

Помимо этого отдельные радиолокационные взводы и расчеты радиоэлектронной техники Воздушных сил ВСУ должны ежемесячно выполнять практические маневры с выходом и развертыванием в новых позиционных районах.

"Также состоится ряд тактико-специальных учений по выполнению практических пусков беспилотных самолетов-разведчиков", - добавил Гуцуляк.