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Украина рядом с Крымом планирует провести боевые стрельбы из "Бук-М1"
10.02.2017 11:53

Украина рядом с Крымом планирует провести боевые стрельбы из "Бук-М1"

В пятницу, 10 февраля, спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк сообщил, что украинские военнослужащие в этом году проведут боевые стрельбы на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области из зенитных ракетных комплексов "Бук-М1". Об этом представитель Минобороны рассказал во время брифинга.

"Для обеспечения слаживания зенитных ракетных подразделений запланировано проведение около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями", - заявил Гуцуляк.

Также Минобороны на 2017 год запланировало 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК "Бук-М1" на полигонах и  35 тактико-специальных учений с подразделениями обеспечения.

Спикер министерства сообщил, что к проведению занятий с преподавателями и курсантами учебных заведений Воздушных сил ВС Украины будут активно привлекаться иностранные инструкторы из стран-членов НАТО.

"На полигоне "Ягорлык" в Херсонской области проведут боевые стрельбы подразделения, вооруженные ЗРК "Бук-М1", - подчеркнул спикер Минобороны.

Помимо этого отдельные радиолокационные взводы и расчеты радиоэлектронной техники Воздушных сил ВСУ должны ежемесячно выполнять практические маневры с выходом и развертыванием в новых позиционных районах.

"Также состоится ряд тактико-специальных учений по выполнению практических пусков беспилотных самолетов-разведчиков", - добавил Гуцуляк.

Как сообщал MIGnews.com.uа, военный комиссар Львовской области Александр Тищенко сообщил, что на середину февраля 2017 года запланированы новые учебные сборы резервистов, которые будут отрабатывать тактические навыки ведения боя.

Теги материала: военные учения, Бук, стрельбы, ВСУ, Минобороны
Новости СМИ2
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