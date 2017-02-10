Насалик: Блокада Донбасса заставит шахтеров присоединиться к боевикам

MIGnews.com.ua

В пятницу, 10 февраля, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик высказал опасения в отношении последствий блокады неподконтрольных Украине территорий и заявил, что в таких условиях шахтеры присоединятся к армии боевиков, передает NewsOne .

"Вопрос блокады - это вопрос политического решения. Вам нужно четко сказать: НКТ - это территория Украины или не Украины? Вам нужно сказать: 60 тысяч шахтеров, которые там работают - это украинцы или не украинцы? Мы должны понять, что полная блокада приведет к тому, что шахтеры не смогут получать зарплату. И если тогда они, лишенные средств к существованию, поднимут оружие и выступят против режима, который там есть, я первый возьму в руки автомат и присоединюсь к блокаде. Но если эти шахтеры пополнят силы там, то это вопрос крови", - заявил министр во время заседания Верховной Рады Украины.

Также Насалик считает, что в случае принятия решения дальнейшего блокирования неподконтрольных Украине территорий, блокаду должны проводить силовые структуры, а не гражданские лица.

"Махновщины не должно быть. Если вы примете решение полной блокады, то эту блокаду должны проводить не добровольцы, а должна проводить СБУ, армия и другие силовые структуры", - сказал Насалик.