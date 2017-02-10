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Насалик: Блокада Донбасса заставит шахтеров присоединиться к боевикам
10.02.2017 11:30

Насалик: Блокада Донбасса заставит шахтеров присоединиться к боевикам

В пятницу, 10 февраля, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик высказал опасения в отношении последствий блокады неподконтрольных Украине территорий и заявил, что в таких условиях шахтеры присоединятся к армии боевиков, передает NewsOne.

"Вопрос блокады - это вопрос политического решения. Вам нужно четко сказать: НКТ - это территория Украины или не Украины? Вам нужно сказать: 60 тысяч шахтеров, которые там работают - это украинцы или не украинцы? Мы должны понять, что полная блокада приведет к тому, что шахтеры не смогут получать зарплату. И если тогда они, лишенные средств к существованию, поднимут оружие и выступят против режима, который там есть, я первый возьму в руки автомат и присоединюсь к блокаде. Но если эти шахтеры пополнят силы там, то это вопрос крови", - заявил министр во время заседания Верховной Рады Украины.

Также Насалик считает, что в случае принятия решения дальнейшего блокирования неподконтрольных Украине территорий, блокаду должны проводить силовые структуры, а не гражданские лица.

"Махновщины не должно быть. Если вы примете решение полной блокады, то эту блокаду должны проводить не добровольцы, а должна проводить СБУ, армия и другие силовые структуры", - сказал Насалик.

Как сообщал MIGnews.com.uа, народный депутат от фракции "Самопомич" Егор Соболев сообщил, что законопроект о признании оккупированных территорий таковыми и про остановку торговли с ними был разработан в начале 2015 года. Однако, по мнению депутата, правительству Украины выгодна торговля с оккупированными территориями.

Теги материала: Игорь Насалик, Донбасс, блокада, ДНР
Новости СМИ2
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