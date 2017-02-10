Джефф Сешнс принял присягу генерального прокурора США

В четверг, 9 февраля, в Белом доме Джефф Сешнс принял присягу генерального прокурора Соединенных Штатов Америки, пишет Euronews.
Во время первой речи Сешнс заверил, что сделает все, чтобы защитить граждан Америки.
"У нас - проблема с преступностью. Это постоянная тенденция, которая ставит под угрозу здоровье и безопасность американцев. Мы направим силы работников министерства юстиции на то, чтобы как можно более действенным способом справиться с ростом преступности и защитить граждан этой страны", - отметил новый американский генпрокурор.
Стоит отметить, что Сешнс будет выполнять роль генерального прокурора, министра юстиции и министра внутренних дел.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Сенат Соединенных Штатов Америки утвердил Джеффа Сешнса на должность генерального прокурора