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Джефф Сешнс принял присягу генерального прокурора США
10.02.2017 11:29

Джефф Сешнс принял присягу генерального прокурора США

В четверг, 9 февраля, в Белом доме Джефф Сешнс принял присягу генерального прокурора Соединенных Штатов Америки, пишет Euronews.

Во время первой речи Сешнс заверил, что сделает все, чтобы защитить граждан Америки.

"У нас - проблема с преступностью. Это постоянная тенденция, которая ставит под угрозу здоровье и безопасность американцев. Мы направим силы работников министерства юстиции на то, чтобы как можно более действенным способом справиться с ростом преступности и защитить граждан этой страны", - отметил новый американский генпрокурор.

Стоит отметить, что Сешнс будет выполнять роль генерального прокурора, министра юстиции и министра внутренних дел.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Сенат Соединенных Штатов Америки утвердил Джеффа Сешнса на должность генерального прокурора

Теги материала: США, Генеральный прокурор, присяга
Новости СМИ2
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