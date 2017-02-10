Сыроид рассказала, почему Парубий не пришел в Раду

MIGnews.com.ua

В пятницу, 10 февраля, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отсутствует на пленарном заседании.

По словам вице-спикера Оксаны Сыроид, он находится на похоронах народного депутата из Народного фронта" Петра Ваната.

"Как вы знаете, на этой неделе скончался наш коллега Петр Ванат. Председатель Верховной Рады принимает участие в похоронах", - отметила Сыроид во время открытия заседания парламента.