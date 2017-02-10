Сыроид рассказала, почему Парубий не пришел в Раду

В пятницу, 10 февраля, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отсутствует на пленарном заседании.
По словам вице-спикера Оксаны Сыроид, он находится на похоронах народного депутата из Народного фронта" Петра Ваната.
"Как вы знаете, на этой неделе скончался наш коллега Петр Ванат. Председатель Верховной Рады принимает участие в похоронах", - отметила Сыроид во время открытия заседания парламента.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в среду, 8 февраля, появилось сообщение о том, что умер депутат Верховной Рады Украины от фракции "Народный фронт" Петр Ванат. О смерти парламентария сообщил сообщил председатель партии "Народный Фронт" Арсений Яценюк.