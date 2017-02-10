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Соболев: Гончаренко своим поступком помог врагам Украины
10.02.2017 10:57

Эксклюзив  Соболев: Гончаренко своим поступком помог врагам Украины  Видеорепортаж

Народный депутат от фракции "Самопомич" Егор Соболев высказал мнение, что вопиющий поступок народного депутата Алексея Гончаренко возле посольства Германии в Киеве послужил антирекламой Украины на мировой арене, выставив ее как нецивилизованное государство, передает NewsOne.

"Поступок депутата от Блока Петра Порошенко Алексея Гончаренко - это глупость как минимум. Он никак не поможет Украине, он поможет врагам Украины представить нас как нецивилизованное государство, чьи парламентарии ничего не могут, кроме как написать на обломке Берлинской стены. Нужно понимать, что Берлинская стена для немцев - это как флаг Донецкого аэропорта для нас, это символ борьбы, символ победы свободы, воссоединения Германии", - подчеркнул Соболев.

По мнению нардепа, политики в Украине должны решать вопросы при помощи дискуссий и арнументации, но никак не прибегая к вандализму.

"Я думаю, что не дело наших чиновников с этим символом играться. Переубеждать, спорить, приводить аргументы - это наше задание, но не быть вандалами", - добавил депутат.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 8 февраля, представитель фракции БПП Алексей Гончаренко направился к посольству Федеративной Республики Германия в Киеве и из баллончиком с краской разрисовал часть Берлинской стены.

Теги материала: Гончаренко, Берлинская стена, вандализм, Егор Соболев
Новости СМИ2
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