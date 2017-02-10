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"Укрзализныця" закупила "неликвида" на 20 миллионов гривен
10.02.2017 10:41

"Укрзализныця" закупила "неликвида" на 20 миллионов гривен

В пятницу, 10 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры выявили, что ПАО "Укрзализныця" совершила покупку неликвидных запчастей к подвижному составу на сумму 20 миллионов гривен. Данную информацию обнародовал пресс-центр СБУ на официальном сайте.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что руководство одного из подразделений госпредприятия "Укрзализныця" заключило договоры с двумя частными компаниями на поставку запчастей.

Поставщики умышленно отправили национальному перевозчику комплектующие, произведенные с грубыми нарушениями технических условий.

В свою очередь чиновники "Укрзализныци" не обеспечили соответствующую проверку качества товара.

"Закупка указанных комплектующих могла привести к чрезвычайным происшествиям на железной дороге во время грузовых и пассажирских перевозок", - говорится  сообщении пресс-центра СБУ.

По данному факту открыто уголовное производство по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины "Присвоение, растрата имущества". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 2 февраля, во время пресс-конференции "Укрзализныця" без ярлыков" председатель правления Войцех Балчун сообщил, что его заработная плата за год не составит обещанную ему сумму в 1,5 миллиона долларов.

Теги материала: Укрзализныця, СБУ, уголовное производство, прокуратура, растрата
Новости СМИ2
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