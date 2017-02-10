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Трамп впервые поговорил с лидером Китая
10.02.2017 10:41

Трамп впервые поговорил с лидером Китая

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп впервые провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином, пишет ZN.ua.

Во время разговора американский лидера заверил своего коллегу, что Америка не собирается оспаривать политику "одного Китая".

По данным Белого дома, разговор был длительным и содержательным, а главной его темой было возвращение США к политике "одного Китая" (Америка не проводит по отношению к Тайваню, который Китай считает своей территорией, независимой политики, - ред.).

Также лидеры двух стран поговорили о сотрудничестве в сферах экономики, инвестиций и технологий, и обсудили совместные усилия по поддержке мира и стабильности.

Как сообщал MIGnews.com.ua, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время разговора с Петром Порошенко продемонстрировал хорошую проинформированность о сложившейся в Украине ситуации.

Теги материала: Дональд Трамп, США, Китай, телефонный разговор
Новости СМИ2
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