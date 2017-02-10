Трамп впервые поговорил с лидером Китая

MIGnews.com.ua

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп впервые провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином, пишет ZN.ua.

Во время разговора американский лидера заверил своего коллегу, что Америка не собирается оспаривать политику "одного Китая".

По данным Белого дома, разговор был длительным и содержательным, а главной его темой было возвращение США к политике "одного Китая" (Америка не проводит по отношению к Тайваню, который Китай считает своей территорией, независимой политики, - ред.).

Также лидеры двух стран поговорили о сотрудничестве в сферах экономики, инвестиций и технологий, и обсудили совместные усилия по поддержке мира и стабильности.